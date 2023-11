Ekspert: kas põhiõigused on vaid rikaste pärusmaa? Päring suurfirmale võib anda jahmatava tulemuse

The Wall Street Journal teatas hiljaaegu, et Meta plaanib muuta oma sotsiaalmeedia platvormide nagu Instagram ja Facebook kasutamise tasuliseks. Nüüdseks on seda kinnitanud ka Meta ise oma blogis. Sellest tulenevad peavad Euroopa Liidus asuvad kasutajad hakkama maksma ligi 160 eurot aastas, kui nad keelavad oma kontol personaliseeritud turunduse.

Nii Eesti põhiseaduse ja Euroopa Liidu õiguse kohaselt on igal inimesel õigus eraelu puutumatusele, see õigus hõlmab ka isikuandmete kaitset. Isikuandmete kaitse põhineb reeglil, et isikuandmeid tuleb töödelda õigel viisil ja ainult siis, kui inimene on sellega nõus või seadus seda lubab.

Teatud juhtudel on isikuandmete töötlemine lubatud ainult siis, kui isik on selleks vabatahtlikult nõusoleku andnud. Vabatahtliku nõusoleku puhul kehtib tingimus, et see peab võimaldama isikul otsustada, kas ta soovib oma andmete töötlemisega nõustuda või mitte, ilma et nõusoleku andmata jätmine talle negatiivset mõju avaldaks.

Tasuta lõunaid pole olemas

Täna leiame aga internetiavarustes hulgaliselt veebilehti (sh äppe), mis pakuvad oma sisu pealtnäha tasuta. Lisaks on aina levinumaks saanud veebikeskkondade tasumüürid. Tegemist on lahendusega, mille puhul veebilehe kasutajale antakse valikuvõimalus nõustuda veebilehe küpsiste (ingl k cookies), eelkõige just turunduslike ja kolmandate osapoolte küpsiste, kasutamisega. Alternatiivselt on kasutajal võimalik veebilehe sisu tarbida sümboolse tasu eest.

Küpsiste kaudu kogutakse veebilehe kasutaja isikuandmeid ning seejärel edastatakse kasutajale suunatud reklaami vastavalt tema poolt veebilehtedel tarbitud sisu osas. Näiteks kui soovid osta uue blenderi ning otsingu käigus külastad erinevaid veebikauplusi, siis peagi suunatakse sulle blenderi reklaame igas võrguväljaandes ja sotsiaalmeedia kanalis.