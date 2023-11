Raport: Eesti energiaühistutele sobivaim toetusmudel tuleb alles üles leida

Majapidamised peaksid koonduma energiaühistutesse

rahastusel uuringu- ja konsultatsioonifirma CE Delft koostatud analüüsis hinnatakse, et aastal 2050 saavad Euroopa Liidu kodumajapidamised ise toota kuni 90% endi tarbitavast energiast. Täna on see määr vaid 3%. „Eesti kohta hinnatakse samas aruandes, et potentsiaalselt kuni 70% endi tarbitavast elektrist võivad toota tarbijad ise, sest laieneb päikeseenergia tootmine ja energia salvestamine kodumajapidamistes ja ettevõtetes,“ lisas Masso.

Küsitlused näitavad, et üle 80 protsendi Eesti inimestest leiab, et riigi poliitika peaks kodumajapidamisi ja kogukondi toetama energia tootmisel ning enda toodetud energia tarbimisel. Riigi rolli energiaühistutele soodsa tegevuskeskkonna kujundamisel näeb ette ka Euroopa Liidu poliitika ning Eesti on vastavaid direktiive juba üle võtnud. „Üldiselt tuleb aga tõdeda, et võrreldes teiste Euroopa riikidega on Eesti tugisüsteem pigem ahtake ning eest vedavatele riikidele tagantpoolt järele vaatav,“ tõdes Arenguseire Keskuse ekspert.