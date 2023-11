Meta ei tohi enam Euroopas isikustatud reklaame näidata. Mida see tähendab?

Facebooki ja Instagrami omanikfirma Meta on aastaid kasutanud kasutajate isikuandmeid selleks, et näidata neile nn isikustatud reklaame (nt soo, vanuse, asukoha, huvide jmt alusel). Kasutajatelt selleks nõusolekut ei küsita, platvormi tingimustes on kirjas, et reklaamid on selle lahutamatu osa.