Baltimaade suurim puidumüüja laiendab sortimenti ja siseneb üldehitusmaterjalide turule

„85% puumarketi ostjatest on elukutselised ehitajad, aga niiöelda tavaklientide osakaal on tänases majanduskeskkonnas kasvamas. Uute kinnisvaraarenduste maht on võrreldes viimaste aastatega oluliselt vähenenud, kuid Puurmarketi müüginumbrid näitavad siiski ostude arvu suurenemist. Puidu hinnalangusest tulenevalt on käive veidi väiksem, aga mahud on võrreldes mullusega kümme protsenti kasvanud peamiselt just eraklientide võrra,“ ütles Tauk.