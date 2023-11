Seni kahjumlik Saunum prognoosib teisel poolaastal kasumit

„Vaatamata kahele tugevale kuule aasta lõpus peame tõdema, et aprillis prognoositud 5,8 mln käibe sihti peame siiski alandama. Hetkel näeme, et kontsern on liikumas 4,2 mln euro käibekursil, aga vähemasti teisel poolaasta lõikes prognoosime ka kasumisse jõudmist,“ märkis Saunumi tegevjuht Henri Lindal.