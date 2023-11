Taani tuuleenergiafirma peab mitme miljardi eest investeeringuid maha kandma

Kuigi juba augustis hoiatas Ørsted, et USA-st on oodata suurt kahjumit, siis varade mahakirjutus on suurem kui oodatud. Varem prognoositi, et kahju on 16 miljardit Taani krooni. Tulenevalt tänasest teatest on Ørstedi aktsia kukkunud täna Kopenhaageni börsil ligi 18% ning on aasta algusest langenud kokku ligi 57%.