Eesti Gaas ja Alexela tõstavad koduklientidel alates 1. detsembrist hinda

„Kodukliendi paindliku paketi hinnatõus on tingitud talvise hooaja algusest - külmad ilmad toovad suurema tarbimise ja suvega võrreldes kõrgema hinna,“ ütles Eesti Gaasi kommunikatsiooni- ja turundusjuht Kersti Tumm. „Tegemist on oodatud ja prognoositud tõusuga, mille võimalikkusele oleme viidanud juba varem - talvehinnad on sel tasemel olnud mitu kuud.“ Tumm lisas, et võrreldes möödunud aasta novembri ja detsembriga on tänavune hind tarbija jaoks siiski kordades madalam.