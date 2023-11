Urmas Sõõrumaa ja Bildgren Invest loovad uue ehitusettevõtte

„Ühisettevõttes liidetakse U.S. Investi kinnisvaraarenduse pikaajaline know-how Bildgreni meeskonna laiapõhjalise ehituskogemusega,“ ütles U.S. Invest nõukogu esimees Urmas Sõõrumaa. „Arvestades keerulist olukorda ehitusturul saab uus ehitusettevõte alustada puhtalt lehelt ning võtta arvesse omanike laiapõhjalisi teadmisi ehitus-ja kinnisvaraarenduse valdkonnast. Leidsime, et ehitusalane tugev kompetents grupi sees on vajalik, sest aeg on hetkel võimalusterohke ning nõuab tarka ning usaldusväärset käitumist. Bildgren peab ehitusturul end teostama konkurentsivõimelise partnerina, nii nagu meie hakkame kinnisvaraarendustes ehitushankeid vaatama läbi konkurentsiprisma. Ainult nii saab olla edukas.“

U.S. Invest AS on alates 1991. aastast tegutsev erakapitalil põhinev investeerimisettevõte, mis teeb strateegilisi investeeringuid kinnisvarasse ja teistesse kiiresti kasvavatesse ettevõtetesse Eestis. U.S. Invest on suur- või ainuaktsionär enam kui 60 ettevõttes kinnisvara arenduse ja halduse, turvateenuste, taksonduse, erahariduse ja spordi valdkonnas. U.S. Invest AS kuulub 100% Urmas Sõõrumaale.