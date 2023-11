Luminor kasvatas aastaga jõudsalt kasumit

Kooskõlas oma strateegiaga tegi Luminor täiendavaid investeeringuid oma IT-süsteemidesse ja protsessidesse. Seda fookust hoitakse ka järgmiste kvartalite jooksul. Need investeeringud suurendasid kvartali tegevuskulusid 39% võrra.

„Luminor on siin selleks, et edendada meie klientide ja meie koduturgude finantstervist ning toetada nende kasvu. Seda tehes säilitame oma tugeva finantsolukorra, rakendame usaldusväärset riskijuhtimist ja täidame oma laiemaid kohustusi,“ ütles Luminori tegevjuht Peter Bosek.

„Jätkasime kolmandas kvartalis investeerimist tulevikku, arendades oma organisatsiooni ja suurendades kasvuvõimekust. Keskendusime kliendikogemuse parendamisele, tugevdades samal ajal oma kapitalipositsiooni. See tagab, et oleme valitsevas makromajanduslikus keskkonnas hästi ette valmistatud erinevate võimalike arengute suhtes. Balti regiooni pikaajaline väljavaade on tugev ja vaatame järgnevat perioodi kindlustundega,“ lisas Luminori tegevjuht.