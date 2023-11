GRAAFIK | Tallinna börsil tuli tõusjaid oktoobris tikutulega taga otsida

Suuremad langejad olid alternatiivbörsil First North, kus Hagen Bikesi aktsiad langesid läbi kukkunud rahakaasamise taustal 60%. Et raha kaasati just likviidsuskriisi lahendamiseks, ei välistanud ettevõtte juht Kaspar Peek rahakaasamise läbikukkumise korral ka pankrotti. Järgnesid üle 21% langusega Elmo Rent ning ligi 19% langusega Grab2Go.