„Paneb kulmu kergitma küll!“ Laenuvõtja hädas: mis saab edasi tegevusloata jäänud laenuandja klientidest?

„Paneb kulmu kergitama küll, et sulle saadetakse tagantjärele e-kiri, kus kirjas, et edaspidi tuleb kanda liisingusumma uue firma arveldusarvele. Kõik!“ kirjutab segaduses laenuvõtja, kel sõlmitud leping tegevusloata jäänud AS Kreditexiga.

Laenuvõtja sõnul ei jõudnud temani peale eile avalikustatud teadet piisavalt infot ega ühtegi dokumenti Kreditexi poolt. „Kirjas polnud isegi seda mainitud, et mida laenumakse selgitusse märkida tuleb või millist viitenumbrit kasutada,“ kirjeldas pettunud klient.

Finantsinspektsioon kinnitas, et AB Kreditex AS-i ja Ühisraha OÜ tegevuslubade kehtetuks tunnistamine ei muuda lepingust tulenevaid õigusi ega kohustusi.

Mõlemad ettevõtted ja nende kliendid peavad oma lepingulisi kohustusi täitma nii nagu need on varasemalt kokku lepitud. Peale tegevuslubade kehtetuks tunnistamist ei või Kreditex AS tarbijatega uusi krediidilepinguid sõlmida ning Ühisraha OÜ ei või vahendada enam krediidilepinguid, kus laenusaajaks on tarbija.

AB Kreditex juhatuse liige Konstatin Esolainen möönis, et kõnealune teade puudutab eraisikutest kliente, keda ettevõte teavitas üksikasjaliku kirjaga. „Juhtisime tähelepanu, et lepingu tingimused neile ei muutu finantsilises ega ka mingis muus mõttes. Kui eraklientidel tekkivad täiendavad küsimused, siis Kreditexi kõnekeksus aitab selgusele jõuda,“ nentis Esolainen.

Esolainen kinnitas, et ettevõtte teenindajad ja infoliin tegutsevad järjekindlalt klientide küsimustele vastates. „Mulle teada olevalt on kõik Kreditexile vahetult esitatud küsimused saanud selge ja rahuldava vastuse,“ sõnas ta.

Sobimatu laenuandja

Finantsinspektsioon on tuvastanud, et Kreditex AS ja Ühisraha OÜ senine juhtimismudel on olnud näilik ja osundatud ettevõtteid juhtis tegelikkuses varijuht Alexey Kiprushenkov, keda järelevalve on varem pidanud finantssektorisse sobimatuks.