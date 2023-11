Prisma viib sadade toodete hinnad aasta tagusele ajale. Konkurent: sisuliselt on kõik kampaaniad endiselt sooduspakkumised

„Meie hinnapöörde esimene etapp äratas palju tähelepanu ja otsustasime sellega jätkata, et pakkuda soodsat hinnataset sügis-talvise perioodi saabudes, kui inimeste kulud majapidamistes tahes-tahtmata kasvavad,“ ütles Prisma Eesti maajuht Teemu Kilpiä.

Ta lisas, et oktoobris läbi viidud kliendiküsitluse järgi on inimesed on pessimistlikumad kui kevadel. Nüüd arvas 34% vastajatest, et nende majanduslik olukord halveneb, kevadel oli see osakaal 16%.

Prisma hinnapöörde teine etapp algab täna ning sellesse on kaasatud ligi 400 levinud toidu- ja esmatarbekaupa. Nende hind pöördub tagasi vähemalt aasta tagusesse aega, 2022. aastasse. Keskmine hinnalangus on Prisma hinnapöördes 20%.

Hinnapöördes osalevate toodete seas on enamlevinud toiduained alates leivast ja piimast ning lõpetades kohvi, maiustuste ja valmistoitudega. Paljud tooted osalesid hinnapöörde esimeses etapis, mis algas augustis, neile on lisandunud veel täiendavaid kaupu.

„Uuel aastal seisab ees käibemaksu tõus. Prisma eesmärk on viia käibemaksu muutus läbi nii kliendisõbralikult kui võimalik. „Me ei võta käibemaksumuudatust kui teenimisvõimalust, ei enne ega pärast muudatuse toimumist. Me ei alusta uue käibemaksumäära arvutamist hindadesse enne 1. jaanuari 2024,“ kinnitas Kilpiä. Pööratud hinnad kehtivad aasta lõpuni nii kauplustes kui e-poes.

Konkurendil on oma hinnalangetuse programm

Rimi Eesti ostujuht Marilin Jürisson sõnas, et igal jaeketil on oma hinnakujundus. Rimil on selleks näiteks hinnalangetuse programm „Tõenäoliselt parim tavahind turul“, kus alates selle nädala teisipäevast on esindatud juba 700 toodet. Need tooted on käesoleval hetkel tavahinnaga kõige soodsamad või võrdsed soodsaima hinnaga turul, selgitas Jürisson.