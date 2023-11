Kui alguses oli arvamus, et põleng sai alguse rõdul olnud gaasigrillist, siis on hiljem siiski selgunud, et plahvatuse ja põlengu taga oli toas põlema süttinud gaasikütteseade. Eri allikate sõnul oli korter, kust põleng alguse sai, maja keskküttesüsteemist välja lõigatud ja omanik oli omale Lätist ostnud eraldi gaasikamina. Kui keskküttest loobumine oli korteriühistuga läbi räägitud, siis gaasikaminast korteriühistu ega naabrid teadlikud ei olnud.