Eestis on puhkenud tõeline fintech-ettevõtete buum

Kaks kolmandikku tulu piiri tagant

Asukohavalikul on ettevõtjate sõnul sageli määrav, milliseid litsentse konkreetses riigis on vaja, kus on parem ligipääs kapitalile ning kus on kliendid. Laiemalt domineerib küsimus, kas Eesti suudab oma konkurentsieelist siin säilitada või mitte. Seejuures ei kajastu raporti statistikas need ettevõtted, kes on juba otsustanud oma tegevuse ja peakontorid Eestist mujale viia. Kui ka need ettevõtted kaasata, siis tuleks ligi kaks kolmandikku sektori äritulusid tegelikult piiri tagant.