Probleem uute hoonete energiasäästuga. Korteriomanikku võib tabada ebameeldiv üllatus

Tartu esimesel liginullenergia ärihoonel on päikesepaneelid ja soojustagastusega ventilatsioon. Lisaks on maja all energiakaevud (vertikaalsed puuraugud), mis annavad talvel sooja ja suvel jahutavad. Ka mõned aastad pärast ehitust toimib kõik plaanipäraselt, seega võib hoonel endiselt olla A-klassi energiamärgis.

FOTO: Jassu Hertsmann | Delfi Meedia