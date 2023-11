Teooriaeksami kord muutub. „Inimesed hakkavad päriselt õppima“

Viimane suurem muudatus liikluseksamite vallas tehti 2019. aastal, kui neid kaasajastati. Teooriaküsimused läksid mõnevõrra keerukamaks, aga ka elulisemaks. Õige pea ootavad aga ees veel järgmised suured muudatused. Enim puudutab see näiteks veoki- või bussijuhiks pürgijaid, osalt aga ka A- ja B-kategooria õppureid.

Liikluslabi tegevjuhi Juri Essi sõnul laieneb küsimuste baas, mille põhjal riiklikke eksameid koostatakse. „Kui täna minna C-kategooria eksamile, on eripäraks, et kui saad üks-kaks küsimust C-kategooria kohta, on hästi,“ kirjeldas ta senist süsteemi. Nüüd peavad loa taotlejad aga päriselt õppima hakkama.