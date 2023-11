Enefit Greeni kvartali puhaskasum kukkus 78%

„Mulluste erakordselt kõrgete elektrihindadega võrreldes on toimunud elektriturul hindade stabiliseerumine uutel tasemetel. Nord Pooli hinnapiirkonna päevasiste elektrihindade kõikumine on aga jätkuvalt suur,“ ütles Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmas.

„Sesoonsusest tulenevalt on aasta viimane kvartal Enefit Greeni jaoks väga tähtis ja meie peamiseks eesmärgiks on tootmisvarade kõrge töökindluse hoidmine, et saavutada kõrged toodangutulemused. Jätkame tööd lühi- ja pikaajalise arendusportfelliga ning hoiame fookuses hübriidlahendusi. Uute investeerimisotsuste tegemisel on meie eesmärgiks lubatud kapitalitootluse tagamine,“ lisas Kärmas.