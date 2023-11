Investor: totter oleks mõelda, et Epp Kärsin tuleb õhtul koju ja hakkab hoogsalt Tallinki aruannet lugema

„Lägastamine, varastamine ja valetamine on sellised asjad, millega on vast enamik kinnisvarainvestoreid mingil määral kokku puutunud,“ sõnas Täpsi.

„Üks kurioossemaid näiteid on see, kui pidin ühe üürniku üürivõla tõttu välja tõstma. Tal oli küll nii palju viisakust, et lubas korteri enne puhtaks teha ja ilusti üle anda. Üleandmise ajal, kui me vannituppa astusime, tungis mu ninna tugev koera väljaheidete hais. Ma küsisin, et kas ta ei tunne seda rämedat haisu. Ta ei teinud teist nägugi.“