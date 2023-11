Merko kasvatas kasumit, aga hoiatab tuleviku eest

„Sarnaselt esimesele poolaastale toetas kolmanda kvartali ja 9 kuu majandustulemusi olulisel määral valminud korteriarendusprojektides juba varasemalt eelmüüdud korterite üleandmine. Nagu oleme esile toonud, on meil ehitusjärgus ja eelmüüdud korterite varu tulenevalt majanduslangusest ja kinnisvaraturu madalseisust eelmise paari aastaga võrreldes oluliselt väiksem ning see avaldab järgmistel aastatel kontserni majandustulemustele negatiivset mõju,“ kommenteeris AS Merko Ehitus juhatuse esimees Andres Trink.