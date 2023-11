USA keskpank jättis intressi puutumata

Samas tõdes Fed kohtumisjärgselt, et hoolimata kõrgetest intressimääradest, kasvas majandusaktiivsus kolmandas kvartalis tugevas tempos. Tegemist on arenguga, mis on mitmed majandusteadlased jätnud hämmingusse.

Huvitav on ka asjaolu, et agressiivse intressitõstete taustal on USA majandus languse asemel hoopis tõusnud. Peamiselt tänu vastupidavatele tarbimisele.

„Küsimus, mis kerkib üles on see, kas me peaksime veel tegema tõsteid?“ mõtiskles Powell pressikohtumisel. „Ma arvan, et majanduse aeglustumine on see, mis annab meile rohkem infot selle kohta, kui palju me peame rohkem tegema,“ selgitab ta.