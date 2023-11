Nordecon parandas kvartalis oluliselt efektiivsust ning kahjumist sai kasum

„Majanduskeskkonnast tingitud ehitusturu kiired muutused on jätkunud, raskendades sektoris tegutsevate ettevõtete ja teiste seotud majandusharude kasvuplaane ning piirates nende tegutsemisjulgust. Keeruliste oludega toimetulek ja ehitusmahtude langus on märksõnadeks enamiku valdkonna ettevõtete jaoks,“ märgib ettevõte.

Kontserni 2023. aasta 9 kuu müügitulu oli 200,4 miljonit eurot, mis võrreldes eelmise perioodiga vähenes ligikaudu 16%. Müügitulu vähenemine mõlemas segmendis, hoonete segmendis 15% ja rajatiste segmendis 20%, on Nordeconi sõnul ootuspärane ning on tingitud ehitusmahtude langusest turul. Kuigi kontsern on käesoleval aastal olnud uute lepingute sõlmimisel edukas, siis olulist mõju need aruandeperioodi müügitulule veel ei avaldanud.