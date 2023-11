Eesti energia kasvatas kindlalt kasumit, müügitulu aga kahanes

Kolmandas kvartalis langesid Läänemere regiooni elektrihinnad võrreldes möödunud aastaga 50-80 protsenti. See mõjutas ka ettevõtte müügitulu, mis vähenes aasta võrdluses 38 protsenti.

Eesti Energia finantsjuht Marlen Tamm kinnitas, et hoolimata müügitulu langusest haaravad Enefiti kaubamärgi all tegutsevad kontserni ärid Lätis, Leedus, Poolas tublisti turuosa juurde ning välismaalt teenitud tulu moodustab juba kaks kolmandikku kogu kontserni müügituludest.

„Meie taastuvenergial põhinevad lahendused on eriti populaarseks osutunud Poolas, kus müügimaht kasvas kolmandas kvartalis 42 protsenti. Poola osakaal on ka kogu kontserni käibes aastaga hüppeliselt kasvanud ja moodustas ligi veerandi kogu kontserni kolmanda kvartali müügitulust,“ selgitas Tamm. „Lätis kasvas kolmandas kvartalis meie klientide arv üle 100 000, sellega on Enefit nii Läti kui Leedu turul suuruselt teine turuosaline kohaliku riigiettevõtte järel.“