Turundusekspert Meta reklaamikeelust: mis nüüd saab?

Ilmselt tuleb üle vaadata reklaamiks kuluv eelarve. Kas nüüd kohe eeldada, et ostujõuline klient jõuab osta reklaamivaba Facebooki ja seda ta kindlasti ka teeb? Seda ma üks-ühele ei võtaks. Kuid siiski ei saa tähelepanuta jätta, et ideaalsele persoonale vastavate klientide arv võib väheneda.

Üle tuleb vaadata see, milliseid sihtimisi kasutad praegu ja kuidas need uueneva olukorraga kohandada, et leida uusi viise oma sõnumi edastamiseks.

Ei ole mingit kahtlust, et kõik kasutajad ei hakka tasulist versiooni kasutama (mina kaasa arvatud – töö nõuab, et oleksin kursis pakutavaga), kuid teatud osa kindlasti teeb seda. See tähendab, et reklaamivaba versiooni tulek vähendab potentsiaalset reklaamivaatajaskonda.

GDPR-i reeglitega kooskõlas olekuks on Metal geniaalne, kuigi küsitav lahendus – pakkuda tasulist liikmelisust neile, kes ei soovi personaliseeritud reklaame. Kuid kas on õiglane küsida inimestelt raha nende privaatsuse eest, muutes iseenda andmete konfidentsiaalsuse justkui luksuskaubaks? See las jääb Meta südametunnistusele.

Inimese sihtimine huvide põhjal on mu targeteerimise arsenalis veelgi harvem. Miks? Oled sa vaadanud, mis Meta arvates su huvid on? Võid isegi imestada, kuidas vahepeal usku oled vahetanud, hakanud huvi tundma näiteks India muusika ja sci-fi filmide vastu. Seda lihtsalt seetõttu, et uurisid reise Idamaadesse ja lugesid pisut pikemalt artiklit, kus mainiti möödaminnes ulmet.

See keeld tähendab üht suurt muutust meile kõigile, kes me oleme harjunud looma Meta platvormidel sihitud reklaame, kasutades selleks inimeste andmeid nagu vanus, sugu ja huvid.

4. Uued strateegiad

Sotsiaalmeedia orgaaniline reach on üpris tagasihoidlik. Nüüd tuleb aga mõelda, kuidas siiski oma postitustega klientideni jõuda. See annab eelise neile, kellel on juba loodud tugevamad kliendisuhted ja kes pakuvad kvaliteetset sisu.

Võimalused, mitte takistused

Kas teate musta huumori hulka kuuluvat nalja – Optimist kõnnib surnuaias ja mõtleb endamisi „Puhta plussid, puhta plussid“. Miks selline vahelepõige? Nüüd on just õige aeg, et pöörata pilk tulevikku ja leida muudatustes võimalusi, mitte takistusi.

Toon siinkohal välja näiteks väikeettevõtted, kellel on väiksem reklaamieelarve, kuid see-eest ehk lojaalsemad kliendid? Mina näeks siin võimalust enda paremaks pildile toomiseks. Kui varem oli konkurendi trump suur rahakott, siis reklaamivabas versioonis see eelis kaob. Kuid veelkord, kõik Meta platvormide kasutajad kindlasti tasulist liikmelisust ei soeta.

Samuti tuli mõte, et ehk on kogenenumatel sõnaseppadel nüüd võimalus oma teenust varasemast enam pakkuda. Ma soovitan klientidele alati võimalusel ise oma sisu luua, sest see on autentsem ja rohkem nende nägu. Nüüd aga võib olla varasemalt rahaga sotsiaalmeedia seinal positsioone haaranud ettevõtetel vajadus leida müügi- ja inimpsühholoogiat enam tundvaid inimesi.

Ära hoia kõiki munasid ühes korvis

Kokkuvõtteks võiks öelda, et kui tõepoolest näed, et sinu firma edukusele on kriips peale tõmmatud, tuleb sul endal peeglisse vaadata. Mitte kunagi ei ole mõistlik kõiki munasid ühte korvi panna! Sotsiaalmeedia on üksnes rendipind, kuid koduleht, meililist ja kliendisuhtlus on need, mis kuuluvad sulle.

Kohanesime Apple’i privaatsusmuudatustega, tuleme toime ka sellega. Ehk annab see enamatele ettevõtetele lõpuks viimase tõuke hakata mõtlema suuremale pildile kui lihtsalt lootus boost’itud postitustele.

Hoidke pea püsti ja olge loomingulised!