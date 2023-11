Oktoobri krüptoülevaade: Bitcoini peadpööritav tõus vedas kogu turgu ülespoole

Bitcoin alustas kuud 25 534 € juures, mis oli lähedal kuu madalaimale punktile ning lõpetas kuu 32 760 € peal, mis tähendab peadpööritavat 28,3% tõusu. Selle põhjuseks on ootus Bitcoini ETF-i (exchange traded fund ehk börsil kaubeldav fond) börsile lubamisest SEC poolt. 23. oktoobril registreeriti NASDAQ-i börsi arvelduskoja poolt märgis IBTC – see on samm, mis tehakse enne kauplemise alustamist iga uue varaga. See kaudne vihje aga andis krüptoturgudele selge signaali, et tõenäoliselt on taustal ettevalmistused käimas ning SEC kuulutab oma positiivse otsuse välja veel sel aastal, millele järgneb kohe ka kauplemise algus. See aga tähendab institutsionaalsete investorite lihtsamat ligipääsu krüptovaradele ning tugevat ostusurvet, mis toob kaasa suurema hinnatõusu.

Ethereumi (ETH) tõus jäi tagasihoidlikumaks, kuid on ühe kuu kohta siiski märkimisväärne 8,1%. Kui kuu alguses maksis coinmarketcap.com andmetel üks ETH 1523 €, siis kuu lõpus oli turuhind 1712 €. ETH kuu-sisesed kõikumised olid küll suuremad kui see vahemik, kõige kõrgem hind oli 1746 € ning madalaim 1583 €. ETH tõusu vedas tõenäoliselt BTC tõus, sest suuri uudiseid või sündmusi, mis hinda kõigutada võinuks, toimunud ei ole. Küll aga on langenud Ethereumi võrgustikes loodavate NFT-de arv ja müük, mis on BTC rallide ajal tavaline, sest turuosaliste tähelepanu on mujal. Samuti on kasvanud ETH üldine varu – hetkel on ETH dünaamika inflatsiooniline.

Build-and-build (BNB) jäi kolmest suurimast vaba kursiga krüptovaluutast kõige tagasihoidlikumaks 4,4% suuruse tõusuga, alustas kuud 204 € peal ning tõusis kuu viimaseks päevaks 213 € peale. Kuu sees aga käidi ära ka kõrgemal, 221 € juures ja madalamas otsas 192 € peal.

Eesootav tõenäoline ETF-i kinnitamine aasta lõpus ning asjaolu, et järgmise aasta aprillis toimub BTC nn pooldumine on kaasa toonud terve turu hinnatõusu, millest on kasu lõiganud paljud lühiajalised investorid. Mõned analüütikud on edasise hinnatõusu osas siiski skeptiliselt meelestatud ning toovad välja märke, mis näitavad et Bitcoin on hetkel üle ostetud – ruumi languseks on. Samas on turul eelnimetatud sündmuste mõjul palju optimismi, kuid vaidlus käib selle üle, milline võiks olla õiglane hind. Igatahes ootavad ees pigem põnevad ajad kogu krüptosektorile.