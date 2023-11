Keeleamet: eesti keelt hakatakse õppima alles siis, kui tekib reaalne oht töö kaotada

Delfi Ärilehe lugejate seas on nii neid, kes kiidavad töötajad, kes ei istu maksumaksja kulul kodus, ning soovitavad „lasta kaubapaigutajal rahus tööd teha ja minna suhtlema rahvatantsuringi“. Kuid on neidki, kes kurdavad: „Eestis on, jah, kummaline see olukord: teenindaja on kuningas ja klient on alluv, kes peab oma keeleoskused appi võtma“ ja „Teleris on jällegi reklaamid ingliskeelsed, see ka pole õige“.