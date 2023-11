Eesti toetab digieuro kasutuselevõttu

Rahandusministri Mart Võrklaeva sõnul tähendab see, et sularaha kõrvale tekiks uus seaduslik digitaalne maksevahend, millega inimesed ja ettevõtjad saavad igal ajal ja igal pool euroalal maksta. „Digieuroga maksmise võimalus oleks kättesaadav internetikeskkondades, poodides, müügikohtades ja mujal. Teenust saaks kasutada näiteks nutitelefoni rakenduse kaudu, kusjuures ka ilma internetivõrguta,“ selgitas minister. „Võrguväline kasutamine annab võimaluse suurendada digitaalsete maksete toimekindlust erinevates kriisiolukordades ja vähendab ühtlasi vajadust sularaha järele, mis on üks peamiseid kasulikke külgi.“