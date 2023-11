Taani staarfirma ootab kaalulangetusravimile tugeva nõudluse jätkumist

Taani ravimitootja teatas täna, et käive kasvas kolmandas kvartalis 38% 58,73 miljardi Taani kroonini (7,8 miljardit euroni), ületades sellega analüütikute ootusi. Ärikasum kasvas perioodil 47%.

Viimase kahe aasta jooksul on ettevõtte aktsiad rohkem kui kahekordistunud ning sellega on Novo Nordisk kerkinud väärtuslikumaks kui Nestle, L’Oreal ning luksushiid LVMH.

Umbes 95% Wegovy müügist toimub USAs, kus ravimikontsernil on raskusi nõudluse rahuldamisega. Kuigi ettevõte investeerib tarnevõimsuse suurendamiseks, eeldab ta siiski, et USAs ja mujal esineb perioodiliselt piiranguid ja puudujääke. Praegu piirab ettevõte Wegovy esmakordseid annuseid, et tagada USAs nende inimeste varustamine, kes ravimit juba kasutavad, vahendab Bloomberg.