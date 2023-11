Tallinna Tehnikakõrgkool: töötajasõbralik keskkond on organisatsiooni ühine asi, mitte pall personaliosakonna väravas

Organisatsiooni näo loovad selle töötajad

Töö tegemiseks on meil palju vabadust. Õppejõud peab saavutama õpiväljundid ja tagama üliõpilase kõrge rahulolu, muus osas on ta oma tegevustes üsna vaba. Koroonaperioodil alanud kaugtöö on muutunud paindtööks. Meil on valdavalt tehnikavaldkonna õppejõud, kelle jaoks e- ja hübriidõpe on kõrgkooliõppe loomulik osa. Näiteks on õppejõul võimalus salvestada teoreetilised loengud endale sobival ajal ja üliõpilane saab ise valida, millal neid vaatab. Iseseisvat e-õpet täiendavad reaalajas toimuvad praktikumid, kodutööd, rühmakohtumised, konsultatsioonid ja lõpuks eksamid, et saavutada maksimaalsed õpieesmärgid.