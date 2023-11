Lugeja küsib: soovin investeerida kinnisvarasse välismaal, mida teha?

SEB eraklientide panganduse divisjoni juht Sille Hallang ütles, et kui klient soovib investeerimise eesmärgil välismaale kinnisvara osta ning jääb sealjuures ise püsivalt edasi elama Eestisse, siis selleks otstarbeks on võimalik taotleda hüpoteeklaenu.

Kui aga laenuvõtja soovib soetada kinnisvara, et kolida püsivalt välismaale, siis sellisel puhul SEB kinnisvara ostmiseks finantseeringut ei paku. Hallangu sõnul võib sellisel juhul pöörduda ka välisriigi kohaliku panga poole, ent laenu saamise võimalused ja tingimused sõltuvad paljuski konkreetse riigi nõuetest ja seadusandlusest. „Lisaks peab arvestama, et ka kinnisvara omandamiseks võivad välisriigi kodanikule olla seadusandlusest tulenevalt eritingimused. Laenu saamisel on oluline see, kas kohalik pank aktsepteerib sissetulekut ainult kinnisvara asukoha riigist või ka väljaspool seda, ning kas laenu antakse puhtalt tagatise vastu eeldusel, et omafinantseeringu osakaal on piisavalt suur,“ selgitas Hallang, millega peab välisriigi panka laenusooviga pöördudes arvestama.