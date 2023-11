Ainar Leppänen: pangad nügivad kliente säästlikuma eluviisi poole, et vähendada kliimariske

Pangandussektor kannustab aina enam oma kliente tegema jätkusuutlikumaid valikuid. Olgu selleks siis soodsamate tingimuste pakkumine keskkonnasõbralikumate autode või kodude ostuks või ka jätkusuutlikumate ärimudelite finantseerimiseks, rääkimata võimalusest mõõta oma personaalset süsiniku jalajälge.

Kas see on müüt, et jätkusuutlikud tooted on kallimad? A-energiaklassi maja on kallim kui madalama energiamärgisega maja, uus elektriauto maksab rohkem kui uus sisepõlemismootoriga auto, mahetoit on tavalisest kulukam. Pangandussektoris soovime nügida kliente keskkonnasõbralikuma eluviisi poole, et aidata vähendada kliimariske.

Sealjuures soovime pangana, et klientidele oleksid rohelisemad valikud taskukohasemad, seepärast pakume nii era- kui ka äriklientidele kestlikele ja keskkonnasõbralikele lahendustele soodsamaid tingimusi, võrreldes nö tavapakkumistega. Seetõttu on rohetooted pangas, näiteks roheline kodulaen ja liising, klientidele taskukohasemad, kui samade toodete traditsioonilised alternatiivid.

A-energiaklassi märgisega maja või korteri soetamine on tavapärasest kulukam, sest ehitusmaterjal ja majas kasutatav tehnoloogia on kallimad. Selline hoone kvalifitseerub aga rohelisele kodulaenule, mille intressimäär on kliendile palju atraktiivsem kui traditsioonilise kodulaenu intressimäär. Näiteks, ostes 250 000 eurot maksva A-energiaklassi märgisega korteri, on võimalik laenumaksete pealt kogu laenulepingu perioodi vältel säästa suurusjärgus 15 000 - 19 000 eurot, võrreldes samas hinnaklassis oleva madalama energiamärgisega korteriga. Ka elektriautode liisimisel on tingimused soodsamad. Kuigi elektriauto maksab tihti rohkem kui sisepõlemismootoriga auto, on esimese puhul intressimäär väiksem ning arvestades madalamaid hoolduskulusid, ka pikas plaanis taskukohasem.

Suured muutused saavad alguse väikestest sammudest