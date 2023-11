Kuidas oma elektrilaadijate taristust maksimaalset kasu lõigata?

Elektriautode ajastu on juba alanud

Teame kõik, et 2035. aastast tohib Euroopas müüa vaid null CO2-emissiooniga ehk heitevabasid autosid. See saab olema suureks pöördepunktiks, kuid protsessid selles suunas on tegelikult juba täie hooga käima läinud.

Taristuehitajad panustavad ulatuslikult laadimispunktide rajamisse ning eelmise aasta jooksul kasvas Euroopas laadimispunktide arv peaaegu 500 000 laadimispunktini.

Prognoositakse, et 2030. aastal moodustab elektriautode müük Euroopas juba rohkem kui poole uute autode müügist ja Statista andmetel vajab Euroopa selleks ajaks ca 3 miljonit laadimispunkti.

On elektriautode osakaal siis tegelikult suurem või väiksem, üks on kindel – elektrisõidukid ja nendega seonduv on tulnud, et jääda, ning tagasiteed ei paista enam olevat.

Kuidas panna oma ärihoone elektrilaadija raha teenima?

Eesti riik kohustab mitteelamu-hooneid, millel on vähemalt 20 parkimiskohta, hiljemalt 2025. aasta alguseks varustama minimaalselt ühe laadimispunktiga. See tähendab, et umbes 15 kuu pärast on meil arvestatav kogus avalikke või poolavalikke laadijaid, mis pole otseselt olnud äriplaani osa, kuid mida on mõistlik hakata targalt kasutama ja juhtima.

Oletame, et Teil on üks büroohoone.

Päeval kasutavad laadijaid äripindade üürnikud ja nende kliendid ning sel ajal on need avalikuks kasutamiseks suletud. Üürnike ja nende klientide jaoks on tegemist suurepärase lisaväärtusega ning üks põhjus just Teie äripinna valimiseks.

Peale tööaega on büroohoone aga tühi ja laadijad jäävad kasutuseta. Õnneks on naabruses korterelamud, kus kindlasti leidub juba täna mitmeid elektriautode omanikke või vähemalt huvilisi, kes pole veel uut autot ostnud, kuna laadimistaristu väljaehitus kortermaja parklas on osutunud keeruliseks väljakutseks.