Saksa rahandusminister Eestis: mõistan kaitse-eelarve ülevaatamisi, kuid võlg on võlg

Eesti majandusminister Võrklaev sõnas, et nii Saksamaa kui ka Eesti on tugevad Ukraina toetajad ja me nõuame suuremat toetust ka ELi tasandil. „Eesti tunneb, et Euroopa saab ühiselt rohkem teha kaitsesektoris. Ma usun, et Saksamaa ja Eesti ei saa loota riikide lubadustele ise, on vaja seada konkreetsed eesmärgid. Tavalisel ajal me ei toetaksime erandeid, kuid Ukraina puhul peaksime seda kaaluma.“

Lindneri sõnul ollakse peaminister Kaja Kallasega lähedased liberaalsed poliitikud. „See on lühike visiit, ma olen siin eelnevalt kaks korda käinud ja Eesti avalik haldus on mulle väga muljet avaldanud. Saksamaa peab tegema täiendavaid jõupingutusi.“

„Me peame säilitama rahalise toetuse Ukrainale, et nad saaksid jätkata meie ühise Euroopa kaitsmist. Saksamaa kahtleb Euroopa Liidu liikmesuse ümberhindamise osas, sest me peaksime eelisjärjekorras hoidma praegust „perekonda“. Mina ja Mart teeme nõukogus tihedat koostööd. Ma näen meid liitlastena, kui tegemist on maksuseadusandlusega, oleme mõlemad veendunud, et me vajame usaldusväärset riigirahandust,“ lisas Lindner.

Saksa rahandusminister selgitas, et me ei tohiks loota lubadustele, vaid vajame fiskaalselt kindlaid aluseid, näitajaid ja kaitsemeetmeid. „Ma saan aru nõudmistest vaadata läbi kaitse-eelarve, kuid võlg on võlg. Kapitaliturgude jaoks ei ole põhjus oluline.“