EfTENi uusim börsifond teenis kahjumit teise kinnisvarafondi tõttu

„Euroala nõrga majandusaktiivsuse püsimisel pole lähikvartalites tõenäoliselt oodata Balti riikide majanduskasvu taastumist. Sellises olukorras muutub ärikinnisvara sektoris järjest olulisemaks objektide täituvus ja üüritulu hoidmine. Uute üürnike leidmine ja olemasolevate säilitamine on üha aeganõudvam ja kulukam (nõudes sageli objektide ümberehitusi jms). Suurima surve all on erinevad büroopinnad, kus süvenev n.ö kodust töötamine hoiab nõudlust viimaste aastate madalaimana. EfTEN United Property Fund’i portfell on nn look-through põhimõttel hajutatud 45 ärikinnisvara hoone vahel (lisaks on fond investeerinud Uus-Järveküla elurajooni arendusse ja läbi usaldusfondi EfTEN Residential Fund’i kolme üürimajasse), mille vakantsus oli III kvartali lõpus alla 5%,“ lisas fond.