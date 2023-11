Uuenenud Jõhvi Tsentraal Keskuse üürnikuks saab Swedbanki Jõhvi kontor

Jõhvi Keskväljaku ääres asuv kaubandus- ja ärikeskus Tsentraal on viimase aasta jooksul läbinud täieliku uuenduskuuri ja uue ilme on saanud nii keskuse visuaalne pool kui ka kontseptsiooniline lahendus. Keskuse visiooniks on saada Jõhvi kogukonnakeskuseks, kus lisaks kaubandus-, teenindus- ja büroopindadele saab olema oma koht ka meelelahutusel ja erinevatel vaba aja veetmise võimalustel.

„Meil on väga hea meel, et Swedbank on kolimas oma Jõhvi kontori Tsentraal keskuse uutesse ruumidesse. Usun, et selline kogukonna keskuse kontseptsioon, kus lisaks kaubandus-, teenindus- ja büroopindadele saab olema oma koht ka meelelahutusel ja erinevatel vaba aja veetmise võimalustel, on Swedbanki Jõhvi töötajatele meeldivaks lisaväärtuseks,“ rääkis Tsentraal Keskuse tegevjuht Anneli Mänd.