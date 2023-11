Viljandi on noorele perele ideaalne linn. Linnal on hea planeering ning seal saab jalgsi liikuda. Samas on linnas puuetega inimeste liikumisvõimalused piiratud, sõnas OÜ Oda juhatuse liige Sten-Mark Mändmaa.

Seevastu Narva on vastuolude linn, märkis Narva linnavalitsuse arhitektuuri- ja linnaplaneerimise ameti peaarhitekt Peeter Tambu. Põhjuseks on tema sõnul see, et muutusi linnas on pidurdanud seal üle 20 aasta püsinud võim.