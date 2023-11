FOTOD | Kõrgtehnoloogiline hoone. Kaks suurt tegijat sõlmisid suuremahulise ehituslepingu

Kuue maapealse ja kahe maa-aluse korrusega büroohoone brutopindala on ca 19 500 m2, sh 102 parkimiskohta. Lepinguliste tööde kogumaksumuseks on 23,5 miljonit eurot ilma käibemaksuta.

„Golden Gate´i büroohoone ehitusleping on meie jaoks märgilise tähendusega. See hoone saab olema visiitkaart ja värav sadamast südalinna ning vastupidi. Hea meel on Nordeconi tugeva meeskonnaga viia ellu tellija visiooni terviklikust linnaruumist, mis kombineerib edukalt ajaloolist ning uuenduslikku,“ sõnas Nordecon AS juhatuse liige Tarmo Pohlak.

US Real Estate juhatuse liige Uko Paasiku sõnul on ettevõte koostös REME Grupiga detsembri teises pooles valmis saamas Golden Gate’i betoonitöid ning hoone saavutab oma tippkõrguse. „Täname REME meeskonda suurepäraselt tehtud töö eest, vaatamata keerulistele tingimustele südalinna liikluskorralduses. Jätkame hoone projekteerimis- ja ehitustöid Nordeconiga, kes on end läbi eelmiste ühisprojektide tõestanud usaldusväärse ja kvaliteetse ehituspartnerina. Olen kindel, et selle koostöö tulemusena saab see ikooniline arendusprojekt endale ka väärika teostuse,“ kommenteeris Uko Paasik.

Golden Gate büroohoone ehitatakse vastavalt LEED Gold nõuetele. Sertifikaadi taotlemisel on suur roll Ahtri 6 kinnistul varasemalt asunud paekivihoone säilitamisel ja rekonstrueerimisel.

Tänases turbulentses majanduskeskkonnas saab ainult tunnustada arendajat, kes üldisele ebakindlusele vaatamata on oma arendustegevuses sihikindel ja viib pikaajalise väärtusega projekte edasi,“ täiendas Pohlak. „Nordeconi ja US Real Estate’i seob pikaajaline sisukas koostöö. Oleme Rotermanni kvartalisse varasemalt koostöös ehitanud nii Rotermanni Ajamaja kui elu- ja ärihooned Rotermanni 10 ja Rotermanni 18.“