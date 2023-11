Wise: just nendes riikides osteldes säästad kõige rohkem

Lisaks hinnavahele mõjutab välismaal ostlemise kogukulu ka maksevaluuta. Euroalast väljas tasub kaardiga makstes alati valida kohalik valuuta, et raha kohaliku teenusepakkuja valuutavahetuse ning lisatasude tõttu mitte kaotada. Ilma varjatud tasudeta ostelda ning oma reisikuludest paremat ülevaadet hoida aitab ka Wise’i mitmevaluutaline konto ja kaart.

Soodsate pakkumistega paistab silma Türgi

Uuringus vaadeldud riikidest on kõige odavam šopata Türgis, kus säästab võrreldes Eestiga keskmiselt 28%. Teisel kohal on Malaisia, kus sääst on võrreldes Eestiga keskmiselt 20%. Ligi 19% jagavad poodiumi kolmandat kohta Hongkong, Lõuna-Aafrika Vabariik ning Jaapan.

Mood on Brasiilias oluliselt kallim

Ostlemine Brasiilias on seevastu kulukas ning uuringus vaadeldud esemete hinnalisa võrreldes Eestiga on lausa 24%. Eestist märkimisväärselt kallim on poodelda ka Austraalias ja Taanis, kus riideesemete hinnad on vastavalt ligi 21% ja 15% kõrgemad.

Vaadeldud toodete hinnad on Eestile sarnased Rumeenias, Bulgaarias, Kanadas, Prantsusmaal ja Rootsis.

Säästa valides kohalik valuuta

Olenemata sihtriigist kehtib kuldreegel, et kohalikus valuutas maksmine on soodsam. Välismaal kaardiga makstes pakub terminal tihti valikut, kas maksta kohalikus või koduvaluutas. Näiteks Türgis Eesti kaardiga makstes kas Türgi liirides või eurodes. Sihtriigi valuuta valimine aitab vältida, et kohalik teenusepakkuja summa ise konverteeriks, kasutades selleks enda seatud vahetuskurssi ning võttes selle eest ka teenustasu.

Sandra Horma, strateegiajuht Wise’is: „Välismaal osteldes tasub meeles pidada paari lihtsat nippi, et raha säästa ja mitte peidetud tasude ohvriks langeda. Välismaised makseterminalid võivad ka väljaspool euroala pakkuda eurodes maksmist, kuid sellega kaasneb kohaliku teenusepakkuja valuutavahetus, mis tavaliselt tähendab ülespaisutatud kurssi ning lisatasusid. Neid peidetud tasusid saab vältida, kui valida maksmisel kohalik valuuta. Sama kehtib ka reisides sularaha väljavõtmisel – eelista alati kohalikku! Kõige lihtsam viis peidetud tasude vältimiseks on aga kasutada mitut valuutat pakkuvat kontot nagu Wise’i konto, millega saab maksta sobivas valuutas ning oma raha alati läbipaistvate tasude ja turu keskkursiga vahetada.“