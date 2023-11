Karjääriplaneerimine SEB-s: kui töötaja teeb südamelähedast tööd, on ta ka parem lapsevanem, kaaslane või sõber

Elukestev õpe ja teadlik karjääriplaneerimine on üks meie töötajate strateegia nurgakive. 2019. aasta rahulolu- ja kaasatusuuringus Insight andsid töötajad tagasisidet, et soovivad paremat ülevaadet karjäärivõimalustest SEB-s, ning alates sellest ajast oleme strateegiliselt teemaga tegelenud. Teadlik eneseareng ja -teostus tagavad, et töötaja saab võimaluse isiklikuks ning professionaalseks kasvuks. Iga töötaja vastutab oma arengu eest ise ja meie soovime pakkuda vahendeid selle toetamiseks. Laiemalt on see seotud ka töötajate heaolu ja töövõime tagamisega, sest rahulolev ning motiveeritud töötaja on produktiivsem ja õnnelikum nii tööl kui ka isiklikus elus.

Kuna SEB on suur organisatsioon, tõstame töötajate teadlikkust meie erinevatest üksustest ja funktsioonidest, et toetada horisontaalset liikumist. Tiimid on teinud videoid ning ettekandeid oma töö ja selleks vajalike kompetentside tutvustamiseks. Teades ootusi kompetentsidele, on huvilistel hea potentsiaalset sobivust oma vaatenurgast hinnata.

Kui töötaja on oma tugevustest ja potentsiaalist teadlik, annab töövarjutamine talle parema tunnetuse, millises SEB üksuses võiks neid parimal moel rakendada. Töövarjutamise võimalus on meil avatud aasta ringi.

Töökuulutusi avaldame iganädalaselt meie siseveebis ja Tornimäe peahoone liftihallides asuvatel digiekraanidel. Lisaks on võimalik tellida huvipakkuva valdkonna töökuulutused endale iganädalase uudiskirjana.

Kõiki eeltoodud võimalusi pakume ka oma vanemapuhkusel viibivatele töötajatele, et nende tööle naasmine oleks sujuvam ja toetatud.

Mis on tegevuste tulemusel muutunud?

Karjäärinõustamise tagasisidest on tulnud välja, et see on töötajate jaoks olnud kasulik ning pannud neid mõtlema ja tegutsema – kes on läinud töövarjutamisele, kes on julgemalt oma tugevusi mõistnud ning kandideerinud uuele ametikohale. Või vastupidi, jõudnud arusaamisele, et olemasolev ametikoht sobib talle väga hästi. Viimaste aastate jooksul on karjäärinõustamisel osalenud ligi 70 inimest.

Töötajate teadlikkus organisatsiooni erinevatest valdkondadest ja pakutavatest võimalustest on kindlasti suurenenud. Töötajad on julged leidma uusi väljakutseid teistes valdkondades ja väga palju on näiteid horisontaalsest liikumisest üksuste vahel. Näiteks on meie kontorite nõustajad „taimelava“ panga teistele üksustele. Viimase ligi kuue aasta jooksul on 76 nõustajat leidnud endale uued väljakutsed panga 18 erinevas üksuses. See illustreerib hästi, kuidas valdkondade tutvustamine inspireerib inimesi.

Millised on olnud sel teekonnal peamised väljakutsed?