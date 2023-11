Ekspert: kodulaenu ennetähtaegse tagasimakse asemel võimalusel parem investeeri

Luminori eraisikute panganduse juht Tanel Rebane soovitab sellises olukorras rahaga targalt ümber käia, kuna nutikaid võimalusi, kuidas ootamatult laekunud rahasummat enda kasuks tööle panna, on tänaseks väga palju. „Tõsi, paljudes peredes läheb laenu tagasimaksmisele väga suur summa igakuisest eelarvest ning seetõttu on täiesti mõistetav, miks laenu täielik või osaline tagasimaksmine tundub väga hea plaan,“ sõnas Rebane. „Laenukoormuse vähendamine aga parandab olukorda sageli vaid näiliselt.“

Kuna laenu osaline tagastamine on Rebase sõnul mõistlik samm vaid siis, kui eelarves vabaks jäänud summa õnnestub enda kasuks tööle panna, siis tasub mõelda, kas ootamatult sülle kukkunud rahasummat saab kasutada näiteks finantsvabaduse poole püüdlemiseks. „Kõik sõltub inimese eesmärkidest, kuid soovitaksin osalise tagasimakse asemel mõelda näiteks investeerimise peale. Viimastel aastatel on lisandunud palju võimalusi, kuidas ka väheste teadmiste ning madala riskitasemega investor saab turgudelt eeskujuliku tootluse kätte,“ kirjeldas Rebane.

Nii võib raha paigutada näiteks kolmandasse sambasse, tähtajalisele hoiusele või miks mitte ka tõsisema investeerimisteekonna algkapitaliks. „Väikeste riskidega investeerimisvõimalusi on tänaseks väga palju erinevaid. Kui algus tundub keeruline, tasub esmalt tutvuda lihtsamate võimalustega ja paigutada raha esialgu kasvõi tähtajalisele hoiusele. Kui sealt saab maitse suhu, on hiljem lihtsam ka tõsisema investeerimise suunas vaadata,“ tõi ekspert näiteid.

Kui aga laenu osaline tagasimakse on inimese kindel plaan, on seda võimalik igal ajahetkel ehk laenuperioodi jooksul korduvalt teha. „Kindlasti peaks arvestama, et tegemist on laenulepingu muudatusega ning selle puhul on igal pangal oma hinnakiri. Seega soovitan tutvuda laenulepingu tingimustega ning arvestada ka lepingu muudatustest tingitud kuluga,“ sõnas Rebane lõpetuseks.