Oktoobri alguses sai politsei teate, et Järvamaal on eri päikeseparkidest varastatud neli inverterit ja kolm vasest maanduskaabli pooli. Vargusega tekitatud varaline kahju oli ligi 36 700 eurot. Politsei alustas kriminaalmenetlust.

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) pressiesindaja Ragne Keisk ütleb, et statistikat selle kohta, kui palju vargusi toimub päikeseparkides, on raske välja tuua, kuna politsei statistikas on vargus tihti lihtsalt vargus.