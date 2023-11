Gore-Texi® saapad hoiavad jalad kuivad

Gore-Tex® on ainulaadne materjal. Tegemist on 100% veekindla tekstiiliga, mis suudab jalatsi seest ühtlasi üleliigset õhku välja lasta. See on veekindel ja hingav kangas. Selline funktsionaalsus tuleneb hoolikalt välja mõõdetud kindlast koetihedusest, millest veemolekul läbi ei mahu, kuid mõõdult väiksem veeaurumolekul pääseb seestpoolt välja.

Gore-Texi® poolsaapad

Poolsaapad COFRA Induction on jooksutossudega sarnaneva istuvuse ja BOA® ketassulguriga. Ainulaadne Propulsioni tald teeb astumise tõeliselt kergeks. Loomulikult on jalanõud veekindlad ja vastupidavate TechShelli pealsetega.

Poolsaapad SOLID GEAR Talus on laia liistuga, ootamatult kerged ja jalas väga mugavad. Mikrokiust pealsete all on veekindel Gore-Texi® membraan ja komplektis kaasas nii harilikud paelad kui ka mehaaniline kiirkinnitus.

Poolsaapad TREKSTA Brevik üllatavad esmalt kerguse ja kohe järgmisena mugavusega. BOA® ketassulgur lisab kasutajasõbralikkust. Sobivad hästi vabal ajal kandmiseks, matkale ja töödele, kus turvaelemente ei nõuta.

Gore-Texi® talvesaapad

TAMREX-i kõige võimsamad Gore-Texi® jalavarjud on kahtlemata soojad, mugavad, vastupidavad, nägusad ja üleni veekindlad talvesaapad SOLID GEARi Vapor3. Neil on BOA® ketassulgur, tugev ja libisemiskindel Vibrami® tald ning lai liist. Kes soovib parimat, siis siin need on!

Veekindlad ja üllatavalt kerged talvesaapad TREKSTA Hercules on soojad ning mugavad. BOA® ketassulgur lisab funktsionaalsust. Ilma turvaelementideta veekindlate talvesaabastega saab käia vabal ajal, matkal või töödel, kus turvanina ja torkekindel tald pole nõutud.

Talvesaapad COFRA Brimir on soojad, vastupidavad ja veekindlad. Täisnahast pealsetega saabastel on soe Thinsulate’i 500 g vooder ja vastupidav tald.