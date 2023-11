Eestlaste arendatud vestlusaken kahekordistas käibe

Üks edu kriteeriumitest on Roosna sõnul lubadus vähendada kliendisuhtlusele kuluvat aega kuni 75%. „Sotsiaalmeedias, emaili ja telefoni teel suhelda klientidega nõuab palju ressursse. Mida rohkem kanaleid, seda raskem on tööd automatiseerida. Soovitan võtta üks kanal fookusesse ja teha seda hästi,“ lisas Roosna.

Töötajad, kes juba praegu vastavad telefonikõnedele, e-kirjadele või sotsiaalmeedias, saavad vastata vestlusaknas, säästes oma tööaega ning kasvatades klientide rahulolu.

Askly eelmise aasta majandusaasta aruandes on öeldud, et ettevõtte 2022. aasta käive oli 37 642€ (2021:6 344€) ning kahjumiks kujunes 203 394€ (2021:67 472€). 31.12.2022 seisuga on ettevõtte omakapital -214 982€ (2021:-11 588€). 31.12.2022 aasta seisuga töötas ettevõttes 4 töötajat ning tööjõukulu kokku oli 91 747€ (2021:44 847€). 2023. aastal on planeeritud tootearendus vastavalt seatud eesmärkidele ning tarkvara aktiivne müük rahvusvahelistel turgudel.

Tarbija lahkub, kui pole vestlusakent

Värsketest uuringutest selgub, et üheksa tarbijat kümnest eelistab vestlusepõhist klienditoe kogemust või ostuabi otse ostukeskkonnas. Samuti näitab statistika, et tarbijad vanuses 20-40 panevad pigem veebilehe kinni, kui nad peavad küsimusele vastuse leidmiseks helistama, end autentima või saatma e-kirja.

Samas, turul on ka palju tüütuid juturobotite ja vestlusakna lahendusi, mille häda ongi Roosna sõnul selles, et need on kas tasuta ja liiga primitiivsed või keerulised ning vajavad arendust.

Pooled kliendid tulid üle konkurentidelt Ligi pooled klientidest on vahetanud oma praeguse vestlusakna lahenduse Askly vastu ning teise poole moodustavad need, kes varasemalt keskendusid emaili ja telefoni teel kliendisuhtlusele.

„Eriti hea meel, et ka turuliidritelt on meile päris palju kliente üle tulnud. Oleme alles alustamas, kuid juba suudame kesmise suurusega ettevõtetele rohkem väärtust luua kui miljardivääringus turuosalised,“ ütles Roosna.

Järgmine suur arendus on tehisintellekt

Ettevõtted, kes kasutavad vestlusakna lahendust, saavad automatiseerida oma tööd aina rohkem. Praegu võimaldab Askly vastuseid salvestada ning kogu tiimi poolt taaskasutada, vähendades sellega trükkimisele kuluvat aega.