Snickers Workweari talvejope ületab ootused

Valdav osa kahjudest sünnib toote valmistamisel. Esimene keskkonnasäästlik tegu tootja poolt on valmistada korralikke ja kauakestvaid rõivad ning meil klientidena neid kõikidele teistele eelistada. Seda põhimõtet on Snickers Workwear järginud ettevõtte loomisest saadik, olles sellega 50 aasta jooksul ära teeninud klientide usalduse.

Näiteks on eelnimetatud veekindla talvejope vooder Repreve® polüestrist, mis on valmistatud ümbertöödeldud plastpudelitest. Eelmise aasta jooksul said 100 000 plastpudelit uue elu just selle jope voodrites.