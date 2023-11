SEB: investeering töötaja vaimsesse tervisesse ei pea olema kulukas

Loo psühholoogiliselt turvaline keskkond

Juhil on oluline roll vaimset tervist toetava ja psühholoogilist turvalisust pakkuva töökeskkonna loomisel. Psühholoogiline turvalisus on uskumus, et kedagi ei naeruvääristata oma ideede väljaütlemise, murede väljendamise või vigade tegemise eest. Psühholoogiliselt turvalises keskkonnas saavad töötajad jääda iseendaks ning kasutada oma tugevusi nii tiimi kui isiklike eesmärkide saavutamiseks. See hõlmab ka tiimis üksteise märkamist. Märkamist, kui asjad on hästi. Märkamist, kui asjad ehk ei ole nii hästi. Seetõttu on olulised üks ühele kohtumised töötaja ja juhi vahel. Need võimaldavad juhtidel õigel hetkel märgata, kui töötajal on keerulisem periood ning sel ajal omapoolset tuge pakkuda. SEB-s olemegi juurutanud regulaarsete üks ühele vestluste süsteemi, mille aluseks on psühholoogiliselt turvaline õhkkond ja kus töötajal on võimalik jagada rõõme ja muresid ning juhil võimalik „kraadida“, kuidas töötaja ennast tunneb.

Tunnusta ja anna positiivset tagasisidet

Positiivne tagasisidestamine on üks lihtsamaid ja soodsamaid viise, kuidas oma töötajate vaimse tervise eest hoolitseda ning see on ka osa SEB organisatsioonikultuurist. Tunnustust võib jagada mitmel viisil. Näiteks on võimalik juhil anda tagasisidet eelnimetatud regulaarsetel üks ühele kohtumistel, tulemus- ja arenguvestlustel või meeskonnakoosolekul. Hea sõna ja konstruktiivne tagasiside aitavad hoida sihti eesmärgil.