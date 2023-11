Renti ei maksa ja reklaam poole odavam. Tallinn leevendab ettevõtetele ehitustööde mõju

Kavandatavate meetmete pakett hõlmab linna rajatiste tasuta kasutamist kaubandustegevuseks ja võimalust saada 50 protsendi ulatuses reklaamimaksu soodustust. Klientide tagasitoomiseks kesklinna on planeeritud kuni jaanuari lõpuni kestev teavituskampaania, mille eesmärgiks on tutvustada järk-järgult avanevat uuenenud linnaruumi ning aidata kesklinnas tegutsevaid ettevõtjaid ehitustööde tõttu vähenenud klientide tagasitoomisel.

Tallinna abilinnapea Vladimir Svet selgitas Ärilehele, et Tallinna Kesklinnas jätkuvad mahukad ehitustööd Vanasadama trammiliini rajamiseks. Suletud on mitu ristmikku ning teelõiku. Arusaadavalt mõjutab see paljude linlaste kui ka piirkonnas tegutsevate ettevõtete elu- ja töökorraldust. Muudmoodi siiski ehitada pole võimalik ja seega loodan mõistvale suhtumisele. Tänaseks on läbi saanud Jõe ja Pronksi tänavate ehitustööd ning olukord liikluses muutub paremaks.