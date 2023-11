KUULA | Ehitusinsener on nagu arst, kes seisab selle eest, et hoone elaks kaua

Saatejuht Tanel Talve vestluskaaslasteks on Andres Piirsalu, Anneli Ramjalg, Lehar Leetsaar ja Alan Väli Eesti Ehitusinseneride Liidust. Nii et teadmist, kuidas arhitekti mõttest maja saab nii, et see ka püsti püsiks, jagub stuudiosse omajagu.