Profivõrkpallist IT-maailma: Kristo Kollo ainulaadne karjääripööre

Töö on enamat kui sissetulekuallikas

Kristo sõnul ei tohiks töökoht olla lihtsalt sissetulekuallikas, vaid koht, kus töötajad on osa suuremast perekonnast, kes hoolivad üheskoos kasvamisest ja edenemisest. „Olin harjunud mõtteviisiga, et minu hobi on olnud minu töö. Ehkki pidin IT-karjääri sisenedes tegema omajagu korrektuure, on see üleminek olnud valutu,“ ütles Kristo. Ta on Playtechis töötanud küll lühikest aega, aga juba praegu tunneb, et on oma meeskonnalt ja teistelt kolleegidelt nii palju õppinud. „Kõige enam üllatasid mind Playtechi inimesed – kõik on sõbralikud, töökad, samal ajal lõbusad. Müts maha nende ees,“ sõnas endine tippsportlane.