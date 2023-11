Helsingi börsi nukker aasta. Islandi ja Kuveidiga konkureeritakse maailma halvima börsi tiitlile

Helsingi börsi 25 suuremat ettevõtet koondav OMXH25 indeks on tänavu langenud üle 12% ehk umbes sama palju kui mullugi. Võrdluseks: USA börsi etalon S&P 500 on sel aastal tõusnud ligi 15%, Euroopa suurettevõtteid koondav STOXX 600 3% ning Tallinna börs 1%. Helsingi börs on tänavu seega maailma halvimate börside nimistus kõrgel kohal, sest kehvemini on läinud ainult Islandi ja Colombia börsiindeksil, mis on langenud vastavalt 17,2% ja 14,6%. Napilt on põhjanaabrid „ees“ Kuveidi börsist (-11%). Sealjuures on Helsingi börs põhjast veidi ülespoole põrganud: viimase kahe nädalaga on indeks olnud 6,2% plussis, nii et vahepeal oldi veelgi rohkem vee all.