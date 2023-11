Kinnisvaraturu osalised näevad töötuse ja pankrottide arvu kasvu

Hepsori juhatuse liige Henri Laks sõnas, et geopoliitiline olukord on mõjutanud kinnisvara seisu. Euribori tõusu tõttu on kallinenud ka laenu hind. „Nõudlus ja pakkumine ei jõua kokku,“ märkis ta. Kinnisvaraturg küll toimib, kuid Laksi sõnul võiks see olla aktiivsem.