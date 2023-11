Swedbank: töötleva tööstuse väljavaatest õhkub jätkuvalt pessimismi

Kuigi kolmandas kvartalis töötleva tööstuse tootmismahu langus aastases võrdluses veidi aeglustus, oli see jätkuvalt väga sügav. Septembris vähenes tootmismaht aastases võrdluses 11% ja see langus on viimastel kuudel uuesti süvenenud. Ligikaudu pool septembrikuisest kukkumisest tuli kahest tegevusalast – elektroonika- ja puidutööstusest. Samas oleks töötleva tööstuse tootmismahu langus viimastel kuudel süvenenud ka ilma nende tegevusaladeta.

Selle aasta esimese üheksa kuuga on töötleva tööstuse tootmismaht vähenenud aastases võrdluses 11%. Ligi kolmandik langusest on tulnud puidutööstusest, millele järgnevad üsna sarnaste osakaaludega ehitusmaterjalide ja metalltoodete ning elektroonika-, keemia- ja mööblitööstuse tootmismahu vähenemine. Need tegevusalad moodustasid selle aasta esimese üheksa kuuga ligi kolmveerandi kogu töötleva tööstuse tootmismahu langusest.

Välisnõudlus eesolevatel kuudel pigem nõrgeneb. Eesti tööstuse kindlustunne jätkab halvenemist ning ettevõtete tootmise väljavaade on jätkuvalt väga pessimistlik. Samuti on käesolevas kvartalis halvenenud veelgi ettevõtete hinnang oma konkurentsivõime kohta nii sise- kui ka välisturul. Halvenenud konkurentsivõime võib aga pidurdada tootmise ja ekspordi taastumist, kui välisnõudlus millalgi paranema hakkab. Kuigi tõusnud intressimäärad vähendavad jätkuvalt nõudlust, on need tõenäoliselt juba tippu jõudnud. Kuue kuu euribor on näiteks viimase kuu jooksul juba tasapisi allapoole tulnud. Samuti on reaalpalk Eestis juba kasvamas ja see peaks hakkama mõningase viitajaga tarbimist suurendama. Selle eelduseks on aga majapidamiste kindlustunde paranemine.